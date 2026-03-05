副業などをしていて、会社やパートなどの給与とは別に年20万円を超える収入がある場合は確定申告が必要です。「年20万円も利益はないから確定申告しなくても大丈夫！」と、そのまま放置している人もいるのではないでしょうか。 しかし、本業があり年末調整をしている人でも、別に収入があるなら年20万円以下でも「住民税の申告」が必要なことはご存じでしょうか。 本記事では、確定申告と住民税の申告は何が違うの