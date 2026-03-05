ハートは3月16日より、新商品『Figummy360星のカービィ』を発売する。それに先立ち、3月2日より、全国のコンビニエンスストアの一部企業にて先行発売を行っている。Figummy360星のカービィまるでフィギュアのような「Figummy360」は、360度どこから見ても立体的なグミシリーズ。「星のカービィ」とコラボした今回の新作は、前から見ても、横から見ても、後ろから見てもカービィそのもの。まるくてかわいいグミで、食べるのがもった