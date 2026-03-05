【モデルプレス＝2026/03/05】Travis Japanの松田元太の妹で、ガールズグループ・UN1CON（ユニコン）のKOKORO（ココロ）が3月3日、自身のInstagramを更新。ひな祭りの日にちなんだショットを公開した。【写真】松田元太の美人妹「お家柄の凄さを感じる」ひな人形がズラリ豪華7段飾りとのショット◆KOKORO、豪華なひな人形を披露KOKOROは「今年もお雛様の日が来たねーーーー。素敵な日を過ごせてるかなーー？？」と、ひな人形の絵文