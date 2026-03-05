ボーイズグループEXOのメンバー、カイがデビュー15年目にして初めて自分の芸名の意味を知った。去る3月4日、韓国で放送されたtvNのトーク番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』では、SMエンターテインメントのアイドル開発センター、ユン・ヒジュンセンター長が登場。【写真】カイ、“素肌ジャケット”で腹筋披露彼女は「根性のあるアイドル」として、EXOのカイ、ボーイズグループNCTのドヨン、RIIZEのウォンビンを挙げた。特に、EXOの