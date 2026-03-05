韓国tvNの“視聴率クイーン”パク・ミニョンの、新ドラマでのストイックな役作りが大きな反響を呼んでいる。3月2日の放送開始直後から大きな反響を呼んでいるtvNドラマ『セイレーンのキス』で、パク・ミニョンは秘密を抱えた美術品オークショニア、ハン・ソラ役を熱演。ハイクオリティなロマンス・スリラーの中心として猛烈な活躍を見せている。【写真】痩せすぎ…パク・ミニョンの体型に心配の声ハン・ソラは、かつての恋人たちが