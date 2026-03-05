福岡発祥のベーカリー「AMAM DACOTAN(アマムダコタン)」などを展開するpeace putは、2026年3月7日にベーカリーカフェ「dacō(ダコー)」を軽井沢書店内に、2026年3月17日に生ドーナツ専門店「I’m donut?(アイムドーナツ?)」を軽井沢T-SITE内にオープンする。両ブランドはこれまで、福岡や東京などのエリアで展開してきた。中部エリアへの出店は今回が初めてだという。【この記事のすべての画像を見る】軽井沢にオープンする「d