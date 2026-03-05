元NMB48の渋谷凪咲（29）が5日、大阪市の大丸心斎橋店でコスメブランドSABONの「White Tea Celebration」POP UP SHOP記者発表会見に出席した。同社はこの日から、春の訪れと輝きを祝福する「White Tea Celebration」を数量限定で全国発売。大丸心斎橋店では期間限定のポップアップショップをオープンした（5月5日まで）。渋谷はもえぎ色のドレス姿で登壇。「こんな大きさのものは着たことがない。すごく幸せ」と喜んだ。「White Te