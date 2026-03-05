森三中の黒沢かずこが４日に配信された俳優羽田美智子のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「羽田美智子のＣｈａｎｇｅｏｆｌｉｆｅ」に出演し、親の介護について語った。視聴者からお便りが届き、東京都に住む５７歳からで、「９４歳の父が１人暮らしひとりっ子なのですべて１人でやらなければならない負担に思うようになりました」と悩みがつづられていた。黒沢は「私も経験しました」と父の介護をし、母は年齢もあって手伝