お笑いコンビ麒麟（きりん）川島明（47）と元日向坂46松田好花（26）が「第55回NHK上方漫才コンテスト」（3月20日）の司会を務めることが分かった。NHK大阪放送局が5日、発表した。麒麟は04年の同大会で優秀賞を受賞しており、川島は「漫才師として自信をつけてくれたコンテストです。そんな大会に司会としてお声がけ頂き大変うれしいです」とにっこり。「出場する8組の芸人の皆さんは、この大会をきっかけに大きく羽ばたいてもら