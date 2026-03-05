声優木村昴（35）が4日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。国民的アニメ「ドラえもん」のジャイアン役のオーディションを受けた経緯を語った。木村は「声優オーディションとして初めて受けたのがドラえもん。でもそれも記念お受験といいますか、テレビに出て芸能人に会って、それを次の日学校で自慢するってのが僕の生きがいだったんですよ」と明かした。木村は「『○○に会ったよ』って言ったら