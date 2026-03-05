シートアレンジのバリエーションは1024通り!?ルノー・ジャポンは、2026年2月5日にルノー新型「グランカングー クルール」を発売しました。これまでにはない3列・7人乗りミニバンモデルに対し、販売店にはどのような反響が集まっているのか、首都圏のルノーディーラーに聞いてみました。【画像】超カッコいい！ これが全長4.9mの“アルファード”級「新型ラージ3列・7人乗りミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）フランス