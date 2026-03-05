台湾の大応援団も騒然、WBC初戦でアクシデント5日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のプールC初戦で、チャイニーズ・タイペイ代表はオーストラリア代表と対戦。6回の攻撃でチェン・ジェシェン外野手が死球を受けて途中交代。超満員の東京ドームは騒然となった。2点をリードされて迎えた6回、2死一塁でジェシェンが打席に入った。相手左腕が投じた3球目の151キロのストレートが左手付近に直撃。苦悶の表情を