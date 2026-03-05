ロングセラー菓子「コアラのマーチ」を題材にした「DLEオンラインくじ『ちょっと個性的なコアラのマーチくじ』」が、3月5日（木）から、「DLEオンラインくじ」の公式サイトで販売中だ。【写真】どのコアラに出会えるかな？「コアラのマーチ」くじ景品一覧■個性派コアラが集結今回登場するのは、「コアラのマーチ」で実際に出会える、個性的な絵柄にフォーカスしたグッズを展開するハズレなしのくじ。目玉のA賞には、分身