◇第6回WBCオーストラリア─台湾（2026年3月5日東京D）台湾代表がピンチに陥った。主将を務める陳傑憲（チン・ケツケン）外野手（32）が手に死球を受け負傷交代するアクシデントに見舞われた。0─2の6回、2死から林安可（リン・アンコー）が右前打で出塁すると、チン・ケツケンが打席へ。ただ、相手2番手・オラフリンの高め直球が左手付近に直撃。チンはその場で顔をしかめた。慌ててベンチからトレーナーらが駆けつけ