◇フィギュアスケート・世界ジュニア選手権（2026年3月4日エストニア・タリン）フィギュアスケートの世界ジュニア選手権が開幕し、男子SPは中田璃士（17＝TOKIOインカラミ）が自己ベストとなる89・51点をマークし、首位発進した。冒頭のトリプルアクセルから全てのジャンプを成功させ、ジュニアでは世界歴代最高得点をマーク。キス＆クライで得点を確認すると、驚きの表情を浮かべつつ歓喜した。2位につけたソ・ミンギュ（