3児の母でタレントの山口もえ（48）と2児の父でお笑い芸人の小籔千豊（52）が5日、都内で開催された「子育てとキャリアに関するお悩み相談室」に登壇した。子育てをしながら芸能界でのキャリアを積み重ねた2人。そんな2人のもとに寄せられた「子育てのお悩みレター」に、山口は相談者に寄り添うような”天使の声”、小藪は別角度から考えた”悪魔の声”でアドバイスを送った。【写真】珍しいペア？仲良く話す山口もえ＆小籔千豊