タレントの辻希美（38）が5日、都内で行われたキンレイの新商品『お水がいらないプレミアム 中華蕎麦とみ田濃厚豚骨魚介らぁめん』の発表会に出席した。5児の母としての食卓事情や夫・杉浦太陽（44）との料理エピソードなどを語った。【全身ショット】カワイイ！エプロン姿で登場した辻希美同商品は、冷凍調理麺シリーズ『お水がいらない』のプレミアムラインとして展開する新作。千葉・松戸の人気ラーメン店「中華蕎麦 とみ田