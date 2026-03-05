漫画誌『月刊コミックガーデン』が、本日4日発売の2026年4月号をもって休刊することを発表した。同号では「11年間のご愛読ありがとうございました」と読者へ感謝のメッセージを寄せている。【画像】公開された『月刊コミックガーデン』休刊の説明文休刊については書面にて「月刊コミックガーデンをご愛読いただきまして誠にありがとうございます。本誌月刊コミックガーデンは今号2026年4月号をもって、休刊させていただきます