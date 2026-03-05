お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が4日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。とある会食での苦い経験を語った。同番組には、大阪桐蔭高校出身の中田翔氏、浦和学院高校出身の今成亮太氏がゲスト出演。野球強豪校の過酷な練習話で盛り上がったが、濱家は「僕も一応野球部やったんですけど、公立の弱小の野球部なんで、こういう話を聞くと超凄いなって思う」と感想を漏らした。そ