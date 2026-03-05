タレントの渋谷凪咲（29）が5日、大丸心斎橋店（大阪市中央区）でコスメブランド「SABON」ポップアップショップ（5月5日まで期間限定オープン）の記者発表会に出席した。同店を代表するホワイトティーの香りの数量限定新商品を体験。香りをイメージした淡いグリーンのドレス姿で登場し、プリンセスのような笑顔をふりまいた。渋谷の明るく華やかな印象も香りに共通すると説明された。地元・大阪に凱旋。とはいえ、レギュラー