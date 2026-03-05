巨人の中山礼都外野手と湯浅大内野手が５日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われた２軍の全体練習に合流した。両選手は２月１４日から３月３日まで侍ジャパンのサポートメンバーとして同行していた。中山の２軍合流は期間中、練習時間が限られたための一時的な措置。４日は移動休日が認められていたが、返上してジャイアンツ球場で汗を流した。阿部監督は１０日のソフトバンク戦（宇部）からの合流を示唆している。