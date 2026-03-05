ＷＢＣ１次ラウンド・Ｃ組の台湾―オーストラリア戦（東京ドーム）でオーストラリアのＲ・パーキンス捕手（３１）が先制２ランを放った。試合の均衡を破ったのはオーストラリアだった。両チーム無得点で迎えた５回、先頭のウィングローブがこの回からマウンドに上がったばかりの台湾の２番手Ｐ・Ｙ・チェンから死球を受けて出塁。続いて打席に立ったパーキンスはカウント１―１からフルスイングで白球を捉えると、打球は鋭く伸