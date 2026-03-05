大阪府の吉村洋文知事が５日、大阪府庁で記者の囲み取材に応じた。４日に日本維新の会の松井一郎元代表が、「大阪都構想」の制度案を作る法定協議会の早期設置に反対している維新の大阪市議団幹部らと大阪市内で会食したと報じられた。吉村知事は松井氏について「今でも影響力が強くある人だと思っています。僕も知事、市長一緒にやってきましたので」。松井氏との相談については「昨年末以来から様々な相談をしてきました。そ