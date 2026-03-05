【モデルプレス＝2026/03/05】フリーアナウンサーの青木裕子が3月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの雛人形を公開し、反響が寄せられている。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「フォルムが可愛い」春らしい色合いの衣裳着を着せた手作り雛人形5体◆青木裕子、手作り雛人形を披露青木は「さっき出しました」と雛人形の写真を投稿。「1年に5時間くらいしか出してもらえないお雛様長男妊娠中に作ったものです」と、