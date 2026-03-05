【モデルプレス＝2026/03/05】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のガウル（GAEUL）が3月4日、自身のInstagramを更新。ショート丈のボトムス姿を公開し、話題になっている。【写真】23歳人気K-POPアイドル「完璧なスタイル」色白美脚見せショーパン衣装◆IVEガウル、美脚際立つ衣装公開IVE THE 2ND ALBUM ＜REVIVE＋＞のタイトル曲「BLACKHOLE」のミュージックビデオが2月23日にYouTubeで公開され、ガウルはミュージックビデオ