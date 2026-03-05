2026年3月5日放送の情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）で世界的シティガイドのタイムアウトが選ぶ2025年の「世界で最もクールな街」1位になった東京の神保町の魅力を特集した。この調査は、タイムアウトの編集者らによって文化・住みやすさ・飲食店・街のにぎわいなどを評価基準にして選び出した。弁護士の結城東輝「ここに来れば何か一品ものに出会える」番組は「（神保町の）最大の魅力は約130軒に及ぶ古書店