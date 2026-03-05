リンクをコピーする

ＮＹ原油時間外一段高、イランは戦争継続示唆金とドル指数も上昇 東京時間13:15現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝77.45（+2.79+3.74%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5193.00（+58.30+1.14%） ドルインデックス＝98.99(+0.22+0.22%)