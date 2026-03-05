有事のドル買い再開でドル円157円回復、イランは戦争継続示唆 有事のドル買い再開。ドル円は157円台を回復、往って来いに。日経平均は2000円超上昇していたが、上げを急速に縮小している。時間外でダウは一時200ドル超下げた。ユーロストック50先物は0.6%下げている。原油価格は上昇し1バレル＝77ドル台にしっかり乗せている。安全資産の金も上昇、銀などほかの貴金属も上昇している。 きのうは米イラン戦争が収束に向