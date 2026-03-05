５日、会議を主宰する趙楽際氏。（北京＝新華社記者／申宏）【新華社北京3月5日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議が5日、北京の人民大会堂で開幕した。趙楽際（ちょう・らくさい）全人代常務委員会委員長が開幕会議を主宰した。