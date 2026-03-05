５日、法案について説明する李鴻忠氏。（北京＝新華社記者／丁海濤）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議で、李鴻忠（り・こうちゅう）全人代常務委員会副委員長は、全人代常務委員会の委託を受け、生態環境法典案について説明した。