◇第6回WBCオーストラリア─台湾（2026年3月5日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日、東京ドームで行われる1次ラウンドC組の台湾─オーストラリア戦で幕を開け、オーストラリア代表のロビー・パーキンス捕手（31）が大会1号となる本塁打を放った。両先発の好投により無得点で迎えた5回裏、オーストラリアは先頭・ウィングローブが死球で出塁すると、続くパーキンスが代わったばかりの台湾2番手