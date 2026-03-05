SixTONES松村北斗(30)とタレントの指原莉乃(33)、お笑い芸人の狩野英孝(44)、女性グループ「HANA」のMAHINAが5日、都内で都内でNintendoSwitch2向けゲームソフト「ぽこあポケモン」発売記念イベントに出席した。4人は放映中のCMで共演中。指原はダンスを披露しており、「難しそうだなと思っていたし、アイドルの現役を離れてから時間が経っているので、不安だった」と明かした。撮影では松村から「凄く難しい」と言わ