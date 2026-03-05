タレント鈴木奈々（37）が、4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。恋愛願望をあらわにした。今回は「持ち家派VS賃貸派家を愛する女が大激論SP」。「持ち家派」の鈴木は都内に3億円で自宅を購入したことを明かした。家のこだわりや風水についての話題が続いた中、MCの上田晋也（55）が鈴木に「こだわったりする？風水とか」と質問。鈴木は「北側に寝室があるんですよ。北側の寝室は恋愛が運が良い