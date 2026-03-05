3月5日、日本バスケットボール協会（JBA）がオンライン会見を実施し、強化委員長と男子日本代表のダイレクターを兼任する伊藤拓摩氏が『FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選 Window2』の戦いについて振り返った。 桶谷大ヘッドコーチの就任してから初の公式戦に臨んだ日本は、2月26日の中国戦で逆転負けを喫したものの、3月1日の韓国戦では接戦をものにし、グループ