ユニフォームネクストは大幅反発している。４日の取引終了後に発表した２月度売上高速報が前年同月比２０．７％増となり、増収基調が継続していることが好感されている。 上旬の冷え込みの影響を受けて防寒ブルゾンの販売が堅調に推移したことに加えて、中旬以降は気温上昇の影響を受けてポロシャツや春夏用ブルゾン、ファン付作業服など初夏向け商材への需要が高まった。 出所：MINKABU PRESS