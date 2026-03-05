FC大阪は5日、大阪体育大のGK長野大河(22)が加入することが決定したと発表した。大阪府出身の長野は、大阪セントラルFCから立正大淞南高を経て大阪体育大へ。昨年12月の第74回全日本大学サッカー選手権(インカレ)では、好セーブを見せて準々決勝進出に貢献した。クラブ公式サイトを通じ、「夢に見たサッカー選手というキャリアをこのチームで迎えられたことを嬉しく思います!」とコメント。「個人としてもチームとしても成長