ナカニシ [東証Ｓ] が3月5日後場(13:30)に業績修正を発表。26年12月期の連結経常利益を従来予想の154億円→160億円(前期は169億円)に3.9％上方修正し、減益率が8.5％減→5.0％減に縮小する見通しとなった。 同時に、1-6月期(上期)の連結経常利益も従来予想の73.3億円→75億円(前年同期は69.3億円)に2.3％上方修正し、増益率が5.8％増→8.2％増に拡大する見通しとなった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由