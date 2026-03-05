卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」はレギュラーシーズン終盤を迎え、プレーオフをかけた争いが佳境を迎えている。7、8日に最終戦を戦う各チームの動向には注目が集まっている。そうした中、女子で連覇を狙うのが木下アビエル神奈川。今季最後となるホームでの2連戦を迎える中、首位でプレーオフ行きを決められるかが焦点となる。 ■暫定首位の日本生命に勝ち点「2」差