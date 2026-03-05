中国は今年の国防予算を、前の年に比べ7％増の約43兆4000億円とすることを明らかにした。中国の国会にあたる全人代＝全国人民代表大会は、きょう今年の国防予算を公表し、前の年に比べ7％増となる約43兆4000億円を計上した。去年の7.2％増からわずかに下げているが、過去5年間とほぼ同じ水準の増加。習近平政権は、台湾統一やアメリカとの対立を念頭に、中国軍の近代化目標を掲げ、独自の弾道ミサイルやハイテク兵器の開発などを進