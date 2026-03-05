資源エネルギー庁は3月3日に「デジタル・AI技術による省エネ・生産性向上に向けた手引き」と題した資料を公開している。イラン情勢により不安定化するエネルギー問題の懸念が高まるなかで公開された資料は、デジタル・AI技術を活用した事業者の省エネへの取組の一層の加速を目指すものだ。「デジタル・AI技術による省エネ・生産性向上に向けた手引き」手引きのなかでは、「見える化」→「データ分析」→「制御自動化」のデジタル利