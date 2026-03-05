昨年日本一をつかんだプロ野球・福岡ソフトバンクホークスが、女性グラビア週刊誌「anan」と初コラボ。5月1日発売の「anan」2494号スペシャルエディション表紙に、ホークスの松本裕樹投手、大津亮介投手、野村勇選手、柳町達選手、正木智也選手がモードなブラックスーツ姿で初登場する。【写真】「WBC」ストアが渋谷＆押上にオープン！500種以上のオフィシャルグッズが集結2024年に小久保裕紀監督が就任し、2年連続のパ・リ