巨人・中川皓太投手（３２）が５日、１軍に今季初合流しジャイアンツ球場で練習を行った。プロ１１年目、通算３３４登板と実績豊富な左腕。２月の春季キャンプは２軍で調整を続け「自分の状態を上げることだけに集中してピッチングとかシート（打撃）も投げたりしていた。これからオープン戦で投げていくと思うので、そこで実戦感覚、状態もどんどん上げていけたら」と意気込みを語った。１軍では既に、同じサウスポーの北浦、