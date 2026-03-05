スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）で２０２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が５日、都内で行われた四輪駆動車のブランド「Ｊｅｅｐ（ジープ）」の新モデル発表会後に取材に応じた。この日、Ｊｅｅｐのブランドアンバサダーへの就任が発表され「自分が最初に買った車もＪｅｅｐだった。好みのデザインに惹（ひ）かれて、今でも乗り続けている車。アンバサダーとしてこれから一緒に進んでいける