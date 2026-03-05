水沼元輝騎手（２３）＝美浦・加藤和宏厩舎＝が、３日から栗東トレセンに滞在し、調教に騎乗している。水沼騎手は「３月いっぱい滞在する予定です。栗東は前に一度来た事はありますが、滞在は初めてですね」と目を輝かせた。これまで平地で１１勝、障害では５勝をマーク。デビュー５年目を迎えた今年は、さらなるレベルアップを図る。「特に高田（潤）さんや、小牧加矢太さんは結果も出されていますし、調教や馬の作り方を学ぼ