落語芸術協会（春風亭昇太会長）の新真打ちに昇進する、春風亭昇吾（昇太門下）、桂竹千代（桂竹丸門下）、雷門音助改め三代目・雷門五郎（雷門助六門下）、昔昔亭喜太郎（昔昔亭桃太郎門下）の披露パーティーが５日、都内で行われた。髄膜炎から復活した昇吾は「第２の人生をもらったと思って頑張りたい」と力を込めた。１９８３年の福岡県出身。２０１１年に昇太に入門、１５年に二ツ目に昇進した。出ばやしは炭坑節。昨年５