◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス第１日（５日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）昨年７月に左手首を痛めてツアーを欠場していた通算１２勝の小祝さくら（ニトリ）が約７か月ぶりの復帰戦に臨んだ。出だし１番、ティーグラウンドで名前をコールされると大拍手と「さくちゃん、待ってました〜」の歓声を浴びた。３番パー３では１５メートルのロングパットを沈めて初バーディーを奪い、ギ