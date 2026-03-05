プレミア12でMVP、台湾の陳傑憲が負傷交代ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が開幕した5日の東京ドームで、いきなりアクシデント発生だ。デーゲームで行われた台湾とオーストラリアの開幕戦、6回2死一塁で打席に立った台湾主将の陳傑憲外野手が、死球を受けそのまま交代した。豪州の左腕オラフリンの投球が、陳傑憲の左手付近を直撃。苦悶の表情を見せるとしゃがみ込んだ。トレーナーとともにベンチに下がり、そのま