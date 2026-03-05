4月29日(水・祝)に全国公開される仮面ライダーアギトの新作映画『アギトー超能力戦争ー』の本予告映像が公開され、主題歌となるORANGE RANGE「ドラマティック平凡」の楽曲の一部が明らかになった。本楽曲は映画のために書き下ろされた作品、楽曲には”変わらない想いを抱いて、変化しながら前に突き進む”という映画とも重なるテーマを元に今を生きる子供たちだけではなく、日々何かと戦う大人たちにも向けて、本楽曲が心の支えや