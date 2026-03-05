◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア―台湾（５日・東京ドーム）第６回ワールド・ベースボール・クラシックが５日、開幕した。東京ドームで行われるＣ組では、オーストラリアと台湾による開幕カードにプレーボールが宣告された。大会１号はオーストラリアのパーキンス捕手が放った。０−０で迎えた５回無死一塁。台湾の２番手右腕チェン・ポーユーとの勝負、カウント１−１からの３球目、１４６キロのストレートを逆方