WBCが東京ドームで開幕野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCで台湾とオーストラリアが対戦。平日昼の試合にも関わらず、球場は大観衆で大盛り上がり。Netflixの中継で驚く視聴者が続出した。台湾の大応援団が詰めかけ、東京ドームは異様な盛り上がりを見せた。1球ごとに大歓声が上がり、チアも盛り上げる。平日昼間に東京ドームが満員となる衝撃の光景。X上の